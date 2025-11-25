«Sei que tenho andado um pouco mais ausente»: Mickael Carreira toma decisão que pode mudar o futuro

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 6min
«Sei que tenho andado um pouco mais ausente»: Mickael Carreira toma decisão que pode mudar o futuro - TVI

O cantor conta o motivo da sua ausência.

O cantor Mickael Carreira, de 39 anos e companheiro da atriz Laura Figueiredo, revelou recentemente aos fãs que tem estado mais ausente das redes sociais, mas que o motivo é positivamente produtivo. Conhecido por ser muito ligado à família e por manter uma relação próxima com os seus seguidores, Mickael fez um aviso nas redes:

«Sei que tenho andado um pouco mais ausente ultimamente por aqui mas é por um bom motivo. Tenho estado muitas horas em estúdio a trabalhar naquele que será um dos meus melhores álbuns até hoje. Um trabalho feito com muito amor e dedicação. A escolher para vocês as melhores canções. Obrigado pelo vosso apoio incondicional».

A publicação gerou imediatamente uma onda de entusiasmo e comentários carinhosos por parte de fãs e amigos. A companheira do cantor, Laura Figueiredo, não deixou de expressar apoio: «Vais arrasar». Entre os seguidores, as reações incluem mensagens como: «Tenho certeza q será INCRÍVEL 🙌 Um novo ano te espera! 🚀», «Estou esperando por esse álbum que vai ser incrível 🔥🔥🔥» e «Super ansiosa! ❤️ sempre contigo e imensamente orgulhosa!!! ✨️». Outros seguidores mostraram paciência e confiança no processo criativo: «Estou à espera desse álbum, e quero mesmo muito ouvi-lo, mas sei que virá no momento certo e cheio de sentimento! O apoio esse será para sempre! 😘».

Este anúncio evidencia não só a dedicação de Mickael Carreira à sua carreira musical, como também a proximidade com os fãs, que acompanham com entusiasmo cada novidade. O cantor promete, assim, um novo álbum feito com amor, cuidado e atenção, consolidando a sua posição como um dos artistas mais queridos do panorama musical português.

Relembre-se aqui de um dos momentos mais ternurentos da filha do casal: 

