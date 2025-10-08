Depois de tudo o que viveu, Mickael Carreira confessa a lição que o mudou para sempre

Ser pai é incrível: Mickael Carreira descreveu a paternidade como uma experiência transformadora e profundamente gratificante.

Em entrevista ao Observador, no podcast “Em 40 Minutos”, o cantor Mickael Carreira, filho de Tony Carreira e irmão de David Carreira, esteve à conversa com João Costa e Silva sobre a sua vida, a família e o futuro. O artista abordou temas como a responsabilidade de pertencer à família Carreira, mas a conversa acabou por ganhar um tom mais íntimo e emocional quando o foco passou para a paternidade.

Questionado sobre o que significa ser pai, Mickael não hesitou: «Ser pai é incrível», afirmou com emoção. O cantor, conhecido pela sua discrição em relação à vida pessoal, abriu o coração ao refletir sobre o impacto que a chegada dos filhos teve na sua forma de ver o mundo.

O entrevistador quis saber que lições a paternidade lhe tem ensinado e o que aprende com os filhos no dia a dia. Mickael respondeu de forma sentida: «As pequenas coisas têm muita força. Um pequeno abraço... Na correria da vida, os pequenos momentos, os pequenos gestos, são importantes».

A sinceridade das palavras de Mickael Carreira revela um lado mais humano e profundo do artista, mostrando que, para além da fama e do legado familiar, há um homem que valoriza o essencial — o amor, o tempo e os gestos simples que dão sentido à vida.

Relembre-se que Mickael Carreira mantém uma relação sólida e discreta com Laura Figueiredo, apresentadora e influenciadora digital. O casal, que está junto há mais de 13 anos, é conhecido pela cumplicidade e pelo carinho que demonstra em público, nas redes sociais e na televisão. Têm dois filhos, Beatriz e Gabriel, que representam o maior orgulho do cantor.

Ora veja um momento de cumplicidade entre o casal:

