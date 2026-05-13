Ficou conhecido como Cristiano em «Morangos com Açúcar». Hoje, está irreconhecível

Miguel Bogalho é um conhecido ator português, nascido em Lisboa a 14 de janeiro de 1989. Desde cedo ligado ao meio artístico, iniciou a sua carreira no início dos anos 2000, ganhando destaque no universo juvenil da televisão portuguesa e construindo, ao longo dos anos, um percurso sólido na ficção nacional.

O ator deu os primeiros passos na televisão na icónica série juvenil Morangos com Açúcar, produção que marcou uma geração e lançou vários talentos para a ribalta. Foi precisamente neste projeto que o ator alcançou grande popularidade ao interpretar Cristiano Jesus, entre 2005 e 2006. A personagem fazia parte do núcleo jovem principal da série e destacou-se pelas histórias vividas no contexto escolar e emocional. Cristiano Jesus ficou também marcado pela relação amorosa com Bia, personagem interpretada por Mariana Monteiro, formando um dos pares românticos mais lembrados pelos fãs da produção.

Após o sucesso inicial, Miguel Bogalho continuou a construir uma carreira consistente na televisão portuguesa, participando em várias novelas e projetos de ficção. Ao longo dos anos, destacou-se em produções como “Flor do Mar” (2008), “Poderosas” (2015), “Amar Demais” (2020) e, mais recentemente, em “Queridos Papás” (2023), onde interpretou o carismático designer de moda Maurício.

Estas participações reforçaram a sua versatilidade enquanto ator, permitindo-lhe transitar entre diferentes registos e personagens ao longo da sua carreira. Para além do percurso profissional, Miguel Bogalho vive também uma fase especial a nível pessoal. Em outubro de 2024, tornou-se pai pela primeira vez de Leonor Maria, fruto da sua relação com Cláudia Feliciano.

Este novo capítulo marcou uma mudança importante na sua vida, conciliando agora a carreira artística com a experiência da paternidade, numa fase descrita como particularmente significativa.