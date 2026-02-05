Ator de Morangos com Açúcar é confundido com Diogo Costa, jogador do F.C. Porto: «Deve ser por causa...»

  • Há 3h e 54min
Ator de Morangos com Açúcar é confundido com Diogo Costa, jogador do F.C. Porto: «Deve ser por causa...»

Uma confusão no mínimo hilariante.

Miguel Bogalho chamou a atenção nas redes sociais por uma razão divertida: um seguidor deixou um comentário curioso ao ver uma foto do ator – “Este rapaz não é o guarda-redes do FCP? Alguém saber?” –, confundindo-o nada mais nada menos que com Diogo Costa, o guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional.

O ator não deixou a pergunta sem resposta e reagiu de forma descontraída, apontando o que, para si, explica a semelhança: “Devem ser os meus dois metros de altura”. Com esta saída bem-humorada, Miguel Bogalho transformou um simples comentário numa troca leve e simpática, mostrando o seu à-vontade com as redes e a fama do craque portista.

A reação rápida e espirituosa do ator rapidamente gerou mais interação por parte dos seguidores, que aderiram à brincadeira e elogiaram tanto o bom humor de Bogalho como a precisão da comparação física.

Recorde que Miguel Bogalho interpretou Maurício em «Queridos Papás»:

