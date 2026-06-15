Nuno Pardal tem um irmão que também é ator. Surpreenda-se, pois conhece-o

Os atores Nuno Pardal e Miguel Taborda têm vindo a destacar-se não só pelo seu percurso profissional na representação em Portugal, mas também pela ligação familiar que os une. Apesar de serem meios-irmãos, ambos partilham uma relação que, ao longo do tempo, foi evoluindo e ganhando maior proximidade, tanto a nível pessoal como público.

Nuno Pardal conta já com um percurso sólido na televisão portuguesa, tendo integrado o elenco de várias produções de grande sucesso, como “Morangos com Açúcar”, “Deixa Que Te Leve”, “O Beijo do Escorpião”, “Amar Demais”, e atualmente vai fazer parte na nova novela da TVI «A Madrasta» entre muitas outras, consolidando-se como um rosto bem conhecido do público.

Miguel Taborda também ator de 29 anos que integrou o elenco de novelas e séries de sucesso como Santa Bárbara já assumiu anteriormente que cresceu a acompanhar e a admirar o trabalho do irmão mais velho, revelando que a carreira de Nuno Pardal teve influência direta na sua própria decisão de enveredar pelo mundo da representação. Esta inspiração familiar acabou por se refletir no percurso artístico de ambos, ainda que em momentos e contextos diferentes.

Em junho de 2026, os dois atores protagonizaram um momento especial ao surgirem juntos, pela primeira vez na televisão portuguesa, no programa “Para Si”, conduzido por Ana Rita Clara no canal V+ TVI. Durante a conversa, Nuno Pardal e Miguel Taborda falaram de forma aberta sobre as suas trajetórias profissionais e sobre a evolução da sua relação fraternal, marcada por anos de distância e reencontros progressivos.

Após a emissão, Miguel Taborda recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem emotiva dedicada ao irmão, refletindo sobre a importância daquele momento e sobre o caminho que ambos percorreram até ali. Na publicação, o ator começou por contextualizar a relação entre os dois, sublinhando a diferença de idades e a história familiar que os separa e, ao mesmo tempo, os liga.

“Uma entrevista que já há muito estava prometida e que finalmente aconteceu. O meu irmão mais velho. Separam-nos 17 anos. Partilhamos o mesmo pai, mas a vida fez com que, durante muitos anos, estivéssemos mais distantes do que gostaríamos. Vimo-nos pouco. E, olhando para trás, percebo que isso me custou mais do que alguma vez admiti. Cresci a vê-lo representar. A admirá-lo à distância, entre palcos e ecrãs. E talvez agora perceba (com mais idade e maturidade) que seguir esta profissão foi também, de forma inconsciente, uma maneira de me aproximar dele. Como qualquer relação entre irmãos, a nossa não é perfeita. Mas o amor e a admiração sempre lá estiveram. E hoje sei que, por mais voltas que a vida dê, estamos apenas à distância de uma chamada.”

A publicação rapidamente gerou várias reações nas redes sociais, com muitos seguidores a destacarem a emotividade das palavras e a ligação entre os dois irmãos. Entre os comentários, multiplicaram-se mensagens de carinho e apoio, incluindo palavras como “Lindos”, “Dois meninos de quem gosto muito” e “Lindo! Gosto muito dos dois e de vos ver irmãos”. O próprio Nuno Pardal respondeu de forma carinhosa, deixando uma mensagem dirigida ao irmão mais novo, reforçando a proximidade entre ambos.

O momento acabou por evidenciar não só a cumplicidade entre os dois atores, mas também a forma como a relação familiar se foi reconstruindo ao longo dos anos, agora com maior presença e reconhecimento público.

Reveja o ator Nuno Pardal na novela «A Fazenda»: