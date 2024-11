«A Fazenda»: A personagem de Diogo Infante promete dar que falar e pelos piores motivos

Em «A Fazenda», nascido numa família conservadora e influente de Lisboa, Miguel (Diogo Infante) casou com Leonor (Dalila Carmo), de quem teve três filhas: Mafalda (Inês Aguiar), Júlia (Kelly Bailey) e Eva (Margarida Corceiro). Foi um casamento falhado, muito devido à sua personalidade prepotente e à misoginia.

Ele desprezava a mulher, que considerava fraca e inferior sob todos os pontos de vista. Com o passar dos anos, o casamento desgastou-se. Leonor lutava contra depressões que a levaram a períodos de internamento, até que, dezoito anos mais tarde, pediu o divórcio e saiu de casa com as duas filhas mais novas. Miguel usou todo o seu poder e influência para tornar a vida de Leonor num inferno. Ele parecia empenhado numa cruzada de vingança contra a ex-mulher, mas ninguém percebia porquê. Fazia de tudo para manter Leonor numa situação financeira precária, enquanto aliciava as filhas mais novas a voltarem para casa, mas Júlia e Eva nunca aceitaram.

Recorde o momento em que na «Parada das Estrelas», Diogo Infante revelou algunbs detalhes sobre a nova novela da TVI: