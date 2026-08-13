Vem aí em «A Madrasta»: Miguel encontra fotografia de Beatriz em casa de Maria e fica ainda mais desconfiado

Na novela «A Madrasta» há mais um motivo para os filhos desconfiarem de Diana, que neste momento está a usar a identidade falsa de 'Maria'. É que Miguel vai encontrar uma fotografia da irmã Beatriz na casa de 'Maria', que na verdade é a verdadeira mãe.

Leia aqui na íntegra como tudo se vai passsar na novela da TVI:

Miguel (Bernardo Cascais) mostra a Simão (João Maneira) a foto que encontrou em casa de "Maria". Simão reconhece Beatriz (Catarina Nifo) e não percebe porque estaria aquela foto em casa de "Maria". Miguel acha que "Maria" quer o dinheiro de Pedro (Albano Jerónimo) e está a tentar seduzi-lo através dos filhos. Miguel promete tirar aquela história a limpo e sai.

Reveja, ainda, o momento em que Diana sobre um novo atentado à sua vida: