Deu voz a algumas das personagens de animação mais icónicas. Morreu aos 56 anos vítima de cancro

O mundo do anime está de luto pela morte de Mike McFarland. O ator e diretor de dobragens norte-americano morreu aos 56 anos, depois de lutar contra um cancro.

McFarland tornou-se conhecido por dar voz, em inglês, a algumas das personagens mais populares de várias séries de animação. Entre os seus trabalhos mais marcantes estão “Dragon Ball” e “Dragon Ball Z”, onde interpretou personagens como a Tartaruga Genial (Mestre Kame) e Yajirobe.

Também fez parte do elenco de dobragens de “One Piece”, dando voz a Buggy, o Palhaço. Ao longo da carreira, participou ainda em outros grandes projetos de anime, como “Attack on Titan”, “Fullmetal Alchemist” e “One-Punch Man”.

Mike McFarland lutava contra um cancro

A doença tornou-se pública em 2025, depois de McFarland ter sido hospitalizado devido a um tumor cerebral e ter sido submetido a uma cirurgia de emergência.

Mais tarde, foi diagnosticado com glioblastoma, uma forma agressiva de cancro no cérebro. O ator enfrentou a doença durante cerca de um ano.

Durante este período, foi criada uma campanha de angariação de fundos para ajudar a suportar os custos dos tratamentos e dos cuidados médicos. A campanha chegou a ultrapassar os 300 mil dólares.

Mike McFarland morreu a 9 de setembro de 2026, aos 56 anos, numa unidade de cuidados em Dallas, rodeado por familiares e amigos.

Crunchyroll presta homenagem a Mike McFarland

A morte do ator motivou várias homenagens no mundo do anime. A Crunchyroll, serviço de streaming especializado neste género, lamentou a perda e destacou não só o talento de McFarland, mas também a sua importância para quem trabalhou com ele.

“Mike trouxe tanto para todos nós que o conhecíamos e para todos os fãs de anime que conheciam o seu trabalho”, afirmou a empresa. A Crunchyroll descreveu ainda o ator como “um talento incrível” e “um bom amigo para muitos”, acrescentando que será “muito, muito” sentido.