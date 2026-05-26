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Sucção poderosa, pequeno e com peças que chegam a todo o lado: um aspirador de 30 euros

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Sucção poderosa, pequeno e com peças que chegam a todo o lado: um aspirador de 30 euros - TVI

A principal característica é a potência de sucção de 26.000 Pa, um valor acima do habitual neste tipo de mini aspiradores

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Quem procura um aspirador portátil para pequenas limpezas do dia a dia sabe que nem sempre é fácil encontrar um modelo compacto, mas realmente eficaz. Este mini aspirador sem fios promete precisamente isso: muita potência, vários acessórios úteis e um formato pequeno que cabe praticamente em qualquer gaveta ou mochila.

O que torna este aspirador diferente?

A principal característica é a potência de sucção de 26.000 Pa, um valor acima do habitual neste tipo de mini aspiradores portáteis. Na prática, isso significa que consegue remover pó, migalhas, pelos de animais e sujidade acumulada em sofás, teclados, gavetas, carros e zonas difíceis de alcançar.

Outro detalhe interessante é o facto de incluir três níveis de potência ajustáveis, permitindo adaptar a limpeza conforme a superfície ou o tipo de resíduos.

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Dá apenas para aspirar?

Não. Este é um modelo “4 em 1”, algo cada vez mais procurado neste segmento.

Além da função de aspiração, também permite:

  • soprar ar para remover pó de teclados, grelhas ou cantos;
  • insuflar objetos, como colchões ou almofadas;
  • retirar ar de sacos ou objetos insufláveis.

É precisamente esta versatilidade que faz com que muitos utilizadores o usem tanto em casa como no automóvel.

Consegue chegar a cantos difíceis?

Sim, e esse é um dos pontos fortes destacados pela marca. O aspirador inclui um tubo extensível e flexível pensado para zonas onde os aspiradores normais não chegam facilmente.

Serve, por exemplo, para limpar:

  • entre os bancos do carro;
  • debaixo de móveis;
  • calhas estreitas;
  • costuras de sofás;
  • cantos de gavetas;
  • teclados e equipamentos eletrónicos.

O formato compacto também ajuda bastante na utilização com apenas uma mão.

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É pesado ou difícil de transportar?

Pelo contrário. Trata-se de um modelo sem fios, leve e portátil, pensado precisamente para limpezas rápidas sem a confusão dos cabos tradicionais.

Tem uma bateria de 6000 mAh com carregamento USB-C, algo cada vez mais valorizado pela facilidade de carregamento através de powerbanks, carregadores comuns ou até no carro.

O filtro pode ser reutilizado?

Sim. O aspirador inclui um filtro HEPA lavável e reutilizável, importante para manter a capacidade de sucção ao longo do tempo e reduzir custos de manutenção.

Além disso, o kit inclui:

  • bocal estreito;
  • escova suave;
  • tubo extensível;
  • bolsa de arrumação.

O que dizem as avaliações?

As opiniões dos utilizadores destacam sobretudo três aspetos: potência, tamanho compacto e utilidade em espaços pequenos. “Recomendo totalmente. É ótimo para limpar zonas como gavetas, teclados ou máquinas de costura. Estou muito satisfeita”, escreve uma utilizadora.

Outro comprador destaca: “Apesar de ser muito pequeno, tem bastante força e é muito prático, especialmente para espaços reduzidos.”

Há ainda quem sublinhe a eficácia da função de sopro: “Bom aspirador e soprador. Tem uma boa potência de aspiração e, como soprador, também cumpre muito bem.”

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