Irreconhecível: Atriz vencedora de um Óscar perde 46 quilos

A atriz Mo’Nique, vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária em 2010, recorreu às redes sociais para partilhar uma conquista pessoal marcante: a perda de 46 quilos e o controlo da pressão arterial, após anos de luta pela saúde.

A artista, de 57 anos, publicou no Instagram uma foto antiga, com mais de 20 anos, ao lado do marido Sidney Hicks. Na legenda, destacou a importância da disciplina e da parceria com o companheiro no processo de transformação:

“Temos que seguir trabalhando”, escreveu a atriz, referindo-se à rotina de treinos e ao compromisso com um estilo de vida mais saudável.

A publicação rapidamente recebeu milhares de reações e comentários de fãs que aplaudiram a determinação da artista, que se tornou também uma inspiração no que toca ao bem-estar e autocuidado.

Quem é Mo’Nique?

Mo’Nique Imes-Jackson, conhecida apenas como Mo’Nique, nasceu a 11 de dezembro de 1967, em Baltimore, Estados Unidos. Iniciou a carreira como comediante de stand-up e rapidamente ganhou projeção no mundo do entretenimento, graças ao seu humor irreverente e presença marcante.

No Cinema, o grande reconhecimento internacional chegou em 2009, com o filme Preciosa – Uma História de Esperança, no qual interpretou uma mãe abusiva e perturbadora. O papel rendeu-lhe inúmeros prémios, incluindo o Oscar, o Globo de Ouro, o BAFTA e o Screen Actors Guild Award na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Na Televisão, Mo’Nique também brilhou em séries e programas televisivos, tendo conduzido The Mo’Nique Show (BET) e participado em várias produções de comédia.

Além da representação, mantém-se ativa como comediante, apresentadora e defensora de causas ligadas à saúde, autoestima e valorização do corpo real.

Com uma carreira marcada pelo talento e pelo reconhecimento mundial, Mo’Nique mostra que a determinação vai muito além dos palcos e das câmaras. A sua vitória pessoal na luta pela saúde inspira milhares de fãs a acreditarem que, com persistência e apoio, é possível alcançar mudanças significativas.