Esta mochila de cabine custa 19€, tem mais de 10 mil avaliações e é perfeita para a Ryanair

Este artigo pode conter links afiliados*

A solução para viajar sem pagar taxas extra pode custar menos de 20€.

Para quem começa a planear as viagens do novo ano e prefere soluções simples, esta mochila de viagem da Hayayu tem sido uma das escolhas mais populares na Amazon. Soma 4,6 estrelas de avaliação, com mais de 10.500 opiniões, vende-se aos milhares e registou mais de mil compras no último mês. Atualmente custa 19,47€, depois de ter estado nos 22€, o que a torna uma opção acessível para quem quer viajar sem custos adicionais de bagagem. Foi desenhada para cumprir as medidas da bagagem gratuita da Ryanair, cabendo debaixo do assento, e é aceite por outras companhias como EasyJet, Vueling ou Lufthansa.

Apesar de compacta, tem uma capacidade de 20 litros bem aproveitada. A abertura total de 180 graus permite organizar a roupa como numa mala tradicional, algo que muitos utilizadores valorizam. Inclui compartimento para portátil até 13,3”, vários bolsos interiores e uma bolsa isolada para roupa húmida. “É prática, confortável e muito fácil de organizar”, escreve uma utilizadora, enquanto outra refere que “já a usei para viagens de quatro ou cinco dias e cabe tudo".

mochila de cabine

Pensada para ser confortável e segura, a mochila tem alças acolchoadas, painel traseiro respirável e uma fivela peitoral que ajuda a distribuir o peso. Inclui ainda um bolso antirroubo oculto e uma abertura lateral para passar cabos. “É compacta, segura e muito cómoda para viajar”, resume uma avaliação. Uma solução prática para quem prefere viajar leve, organizada e sem preocupações.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Mais Fora do Ecrã