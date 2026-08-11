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Como uma mochila de vácuo pode poupar dinheiro em viagem

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Como uma mochila de vácuo pode poupar dinheiro em viagem - TVI
Mochila de cabine com vácuo
Mochila de cabine com vácuo
Foto: Amazon.es

Menos volume, mais organização: assim funciona esta mochila de vácuo

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Despachar bagagem é, muitas vezes, um dos custos escondidos mais elevados de uma viagem low cost. Entre a Ryanair, a Vueling, a Wizzair ou a Easyjet, ultrapassar as medidas de cabine pode significar pagar taxas que chegam a duplicar o valor do próprio bilhete. É aqui que entra a proposta desta mochila da SZLX: 40 x 30 x 20 cm, o tamanho exato aceite como bagagem de mão, aliado a um sistema de compressão a vácuo que ajuda a fazer render cada centímetro de espaço.

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O mecanismo funciona através de uma bomba elétrica, recarregável por USB-C, que remove o ar do interior da mochila através de uma válvula própria, reduzindo o volume da roupa. Também é possível libertar o ar manualmente, sem depender de bateria. Segundo compradores, o resultado é uma capacidade de arrumação superior ao que o tamanho exterior sugere — o suficiente, em vários relatos, para várias mudas de roupa em viagens de vários dias.

Além da compressão, a organização interna ajuda a evitar bagagem extra desnecessária: há compartimento próprio para calçado, separação entre roupa húmida e seca, bolso anti-roubo para objetos de valor e espaço para portátil até 14 polegadas. O material exterior é resistente à água, e o encosto acolchoado e ventilado, junto com alças em espuma, tornam-na confortável mesmo em dias de caminhada mais longa entre aeroportos.

Com 4,6 em 5 estrelas e mais de 4.000 avaliações na Amazon, a mochila está disponível por 47,18 €, um valor que pode compensar rapidamente face ao custo de bagagem extra cobrado por várias companhias aéreas.

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