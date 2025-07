«Vamos morangar este verão?»: Sabe todas as novidades sobre a nova temporada de Morangos com Açúcar

A 6ª temporada de “Morangos com Açúcar” já estreou na segunda-feira, dia 30 de junho, e os telespetadores ficaram rendidos. A partir de agora, vai poder acompanhar todas as aventuras das férias de verão dos moranguitos na TVI e na Prime Vídeo.

Os alunos do Colégio da Barra viajam até Albufeira, aproveitando a ocasião de um espetáculo da colega e amiga Mariana, e ficam alojados num turismo rural na região.

Os jovens estão entusiasmados com o que encontram. Um local deslumbrante perto do mar, que oferece desporto e aventura e não reparam em detalhes, que noutra ocasião os deixaria alerta - os donos do alojamento são aparentemente pessoas calorosas, mas usam a quinta para cultivo ilegal de canábis, devendo uma quantia elevada a pessoas perigosas que levam o dinheiro muito a sério.

Involuntariamente, os jovens veem-se envolvidos numa teia de onde não conseguem sair. Como é que estas férias de verão vão acabar?