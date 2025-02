20 anos «Morangos com Açúcar» assinalam-se com concerto épico na MEO Arena

Agora podes ver o antes e depois de Diana Monteiro das Just Girls! Recorda a Carolina

O Cantar Morangos leva aos palcos de Portugal personagens importantes da sua história. E, já há a data para o grande concerto: 28 de novembro de 2025, na MEO Arena.

Atores e cantores comemoram os 20 anos de Morangos com Açúcar! Edmundo Vieira (dos D'Zrt), Diana Monteiro (das Just Girls), Luke (dos 4Taste), Mariiana, TT, entre outros convidados especiais como Vintém e FF, que participaram na série.

Neste conceito juntamos as várias gerações de Morangos e fazemos uma viagem no tempo com temas intemporais e o repertório dos artistas a solo.

Temos uma lista de artistas e convidados incríveis que se juntam a esta comemoração. Os artistas que atuam variam consoante a disponibilidade de agenda dos mesmos.

Este evento, que celebra a nostalgia e a música marcante da série, conecta diretamente o público que cresceu com Morangos ao universo renovado que está a ser apresentado.