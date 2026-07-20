Esta atriz foi protagonista de Morangos com Açúcar e hoje vive uma luta diária contra o autismo: «Muito cansativo»

Mafalda Matos, atriz que ficou conhecida do grande público ao interpretar Sofia Sousa na quarta temporada de Morangos com Açúcar, recorreu recentemente às redes sociais para partilhar uma reflexão pessoal sobre a forma como vive o autismo e a ansiedade social.

Num vídeo gravado dentro do carro, a atriz abriu o coração aos seguidores e falou sobre as dificuldades que sente quando tem de lidar com situações sociais, confessando que, apesar de existir uma parte de si que gosta de estar com outras pessoas, essas interações acabam por ter um impacto significativo no seu bem-estar. «Estava aqui a pensar com os meus botões que, como autista que sou, não me apetecia nada ter de sair de casa para socializar.»

Ainda assim, Mafalda explicou que decidiu contrariar essa vontade e sair de casa, embora reconheça que isso tem consequências nos dias seguintes. «Mas obriguei-me a isso, porque há um lado meu que também adora socializar, mas depois fica com um burn-out de tanta interação, que depois passo dois dias em casa sem fazer nenhum, a descansar, simplesmente porque saí de casa.»

Ao longo do desabafo, a atriz admitiu sentir-se cansada de certas dinâmicas do quotidiano e confessou desejar uma vida mais centrada naquilo que considera verdadeiramente importante: «Estou farta de problemas estúpidos, questões estúpidas. Apetece-me uma vida com mais significado. Apetece-me ajudar mais pessoas, apetece-me falar de coisas mais essenciais.»

Mafalda Matos refletiu ainda sobre a forma como as pessoas são frequentemente avaliadas pela aparência e pela imagem que transmitem, descrevendo esse processo como algo desgastante: «Eu sei que, se vestir certas cores e me puser uma certa maquilhagem e tiver o cabelo de uma certa maneira, vou ser interpretada de uma certa maneira.»

Pouco depois, resumiu esse sentimento numa frase simples, mas reveladora: «Cansativo. Muito cansativo.»

No final do vídeo, a atriz acabou por questionar a decisão de ter saído de casa naquele dia, embora reconheça que permanecer isolada também pode levá-la a períodos de hiperfoco: «Eu acho que não devia ter saído de casa. Mas depois entrava naquelas espirais de hiperfoco que não interessa ao Menino Jesus muitas vezes. Respira e não pira.»

A publicação gerou rapidamente muitas reações e mensagens de apoio. Entre os comentários deixados pelos seguidores, destacam-se frases como «Muito isso», «Amanhã descansas, pode ser que valha a pena», «Incrível como sempre!», «Concordo», «Como te entendo» e ainda «Talvez só estejas a precisar de parar de viver numa grande cidade».

Com este testemunho genuíno, Mafalda Matos voltou a mostrar-se próxima dos seguidores, partilhando as dificuldades e os desafios que enfrenta no dia a dia e dando voz a temas que continuam a ser importantes para muitas pessoas.