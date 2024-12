É uma das personagens mais icónicas de «Morangos com Açúcar» e hoje encanta a internet com vídeos hilariantes ao lado do marido

Jessica Athayde celebrou o seu 39.º aniversário no passado dia 21 de dezembro, e o dia não passou despercebido para o marido, Diogo Amaral. O ator fez questão de homenagear a mulher com uma declaração carinhosa, acompanhada por uma fotografia da atriz em criança, que conquistou os seguidores de ambos.

A atriz, conhecida pelo seu papel inesquecível como Mimi na terceira temporada dos Morangos com Açúcar, continua a ser uma das figuras mais acarinhadas do panorama artístico nacional. Além do talento que lhe valeu o reconhecimento do público, Jessica também é admirada pela sua autenticidade e pelo seu papel enquanto mãe de Oliver, de 5 anos, fruto da relação com Diogo Amaral.

O casal, que trocou alianças no dia 23 de novembro, não esconde a felicidade e a cumplicidade que partilha. No texto que acompanhava a fotografia, Diogo escreveu palavras repletas de amor e admiração:

«É a minha Célia de Athayde Amaral na fotografia ( é muito fofa , eu sei ), e já passa da meia noite aqui nas maldivas, o que quer dizer que: A MINHA CÉLIA FAZ ANOS!!!

Tudo a dar-lhe os parabéns sff e a mandar-lhe mensagens ( para ela ver quando acordar porque agora já está a dormir ferrada ) a dizer que ela é a mais linda, e a mais maravilhosa, e bonita, e gira, e boazona, e admirável, e talentosa, e é a mãe mais extraordinária, e é a melhor boadrasta, e é a esposa com que eu sempre sonhei Amo-te muito meu amor e estou a contar aturar-te até seres muito, muito, muito velhinha».