Eduardo Madeira está de luto: «O que é que faço sem ele?»

O ator e humorista Eduardo Madeira está a atravessar um momento de profunda dor após a morte do pai. A triste notícia foi partilhada pelo próprio nas redes sociais este domingo, 29 de março de 2026.

Uma despedida sentida e cheia de emoção

Através do Instagram, Eduardo Madeira publicou uma fotografia ao lado do pai e dos três filhos, acompanhada por um texto emotivo em forma de homenagem. Na mensagem, recorda a vida intensa e cheia de histórias do pai, António Madeira, nascido em 1945.

«Antonio Madeira 1945 - 2026

Esta madrugada partiu o velho e carismático Madeira.

Foi para Angola aos 17 anos. Andou pela África do Sul, Congo e Guiné Bissau.

Foi marinheiro e caçador de crocodilos.

Viveu mil aventuras.

Ensinou-me a tocar guitarra, a gostar de Eça, de Jorge Amado e de Steinbeck. Eram os seus favoritos.

Era um contador de histórias nato.

Viveu a vida com uma intensidade absoluta.

Disse-me que a principal virtude de um homem é a coragem.

Ia fazer 81 anos. O coração traiu-o.

E agora o que é que faço sem ele?

PS - The House of Rising Sun, dos Animals, foi a primeira canção que ele me ensinou a tocar. E depois disse-me: Agora com esta vais aprender sozinho as outras todas.

Descansa em paz Pai.»

Uma vida cheia de histórias

Na partilha, o ator descreve o pai como uma figura carismática e aventureira, que viveu experiências marcantes em vários países africanos, incluindo Angola, África do Sul, Congo e Guiné-Bissau.

Além das aventuras, destacou também a influência que teve na sua vida, desde a música à literatura, transmitindo-lhe o gosto por autores como Eça, Jorge Amado e Steinbeck.

Uma perda difícil

A morte ocorreu na madrugada de domingo, quando António Madeira estava prestes a completar 81 anos. Segundo o ator, terá sido o coração a falhar.

A frase «E agora o que é que faço sem ele?» rapidamente tocou os seguidores, tornando-se o símbolo da dor vivida neste momento.

Mensagens de apoio multiplicam-se

Após a publicação, foram muitas as mensagens de carinho deixadas por fãs e amigos, que quiseram demonstrar solidariedade ao ator neste momento delicado.

Eduardo Madeira enfrenta agora uma fase de luto, marcada pela saudade e pelas memórias de uma relação próxima e inspiradora.

Recorde, numa entrevista com Manuel Luís Goucha, quando o ator falou sobre o pai.