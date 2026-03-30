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Eduardo Madeira está de luto: «O que é que faço sem ele?»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:52
Eduardo Madeira está de luto: «O que é que faço sem ele?» - TVI

Um momento muito delicado.

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O ator e humorista Eduardo Madeira está a atravessar um momento de profunda dor após a morte do pai. A triste notícia foi partilhada pelo próprio nas redes sociais este domingo, 29 de março de 2026.

Uma despedida sentida e cheia de emoção

Através do Instagram, Eduardo Madeira publicou uma fotografia ao lado do pai e dos três filhos, acompanhada por um texto emotivo em forma de homenagem. Na mensagem, recorda a vida intensa e cheia de histórias do pai, António Madeira, nascido em 1945.

«Antonio Madeira 1945 - 2026
Esta madrugada partiu o velho e carismático Madeira.
Foi para Angola aos 17 anos. Andou pela África do Sul, Congo e Guiné Bissau.
Foi marinheiro e caçador de crocodilos.
Viveu mil aventuras.
Ensinou-me a tocar guitarra, a gostar de Eça, de Jorge Amado e de Steinbeck. Eram os seus favoritos.
Era um contador de histórias nato.
Viveu a vida com uma intensidade absoluta.
Disse-me que a principal virtude de um homem é a coragem.
Ia fazer 81 anos. O coração traiu-o.
E agora o que é que faço sem ele?
PS - The House of Rising Sun, dos Animals, foi a primeira canção que ele me ensinou a tocar. E depois disse-me: Agora com esta vais aprender sozinho as outras todas.
Descansa em paz Pai.»

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Uma vida cheia de histórias

Na partilha, o ator descreve o pai como uma figura carismática e aventureira, que viveu experiências marcantes em vários países africanos, incluindo Angola, África do Sul, Congo e Guiné-Bissau.

Além das aventuras, destacou também a influência que teve na sua vida, desde a música à literatura, transmitindo-lhe o gosto por autores como Eça, Jorge Amado e Steinbeck.

Uma perda difícil

A morte ocorreu na madrugada de domingo, quando António Madeira estava prestes a completar 81 anos. Segundo o ator, terá sido o coração a falhar.

A frase «E agora o que é que faço sem ele?» rapidamente tocou os seguidores, tornando-se o símbolo da dor vivida neste momento.

Mensagens de apoio multiplicam-se

Após a publicação, foram muitas as mensagens de carinho deixadas por fãs e amigos, que quiseram demonstrar solidariedade ao ator neste momento delicado.

Eduardo Madeira enfrenta agora uma fase de luto, marcada pela saudade e pelas memórias de uma relação próxima e inspiradora.

Recorde, numa entrevista com Manuel Luís Goucha, quando o ator falou sobre o pai.

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