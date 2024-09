Jessica Athayde deixa lista a Diogo Amaral: «Se eu morrer...»

Esta segunda-feira, 23 de setembro de 2024, Jessica Athayde viajou para Paris e deixou Diogo Amaral e o filho em Portugal.

Antes de levantar voo, a atriz enviou uma lista com vários pedidos, caso morresse:

O artista partilho tudo no Instagram e escreveu: «A minha Célia mais linda está neste momento num avião a caminho de Paris, estas foram as suas últimas palavras. I love my beautiful Célia».

Célia é o nome que o ator usa para tratar carinhosamente a sua cara-metade.

Recorde-se que Diogo Amaral e Jessica Athayde estiveram a aproveitar uns dias de descanso, na companhia dos filhos, num destino paradisíaco e segundo as imagens partilhadas por ambos, surgiu o rumor de que teriam ficado noivos.

Nos registos fotográficos, a atriz surgiu com um fato de banho com uma mensagem muito específica: «Vais lavar o meu cabelo? Mudar as minhas fraldas? Amar-me? E envelhecer ao meu lado?». «Ele disse que sim!», garantiu Jéssica na sua partilha nas redes sociais. Já Diogo Amaral escreveu: «Sim». Aqui, já tudo indicava que a atriz teria pedido o namorado em casamento.