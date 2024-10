Em lágrimas, Sara Prata confessa: «O silêncio dói muito»

Sara Prata recorreu aos Instastories, esta segunda-feira (14 de outubro de 2024), para agradecer o apoio que os seguidores que têm dado.

A atriz perdeu a cadelinha Chiquinha, que faleceu ao fim de 13 anos.

Em lágrimas, a artista começou por fazer um agradecimento profundo: «Queria-vos só agradecer por todas as mensagens, nestes dias. Sei que há muita gente aí desse lado que percebe a dor de ter perdido a minha amiga e é para essas pessoas que mando um beijinho muito grande».

«Só mesmo o tempo é que me vai conseguir ajudar. Neste momento, o silêncio dói muito e só peço todos os dias que as memórias que deixem suportar a tua ausência. Foram muitos anos... Eu cresci ao lado dela e parece que nem me lembro da minha vida sem ela», desabafou.

Recorde-se que no dia 19 de junho, Sara Prata fez uma publicação especial para a sua amiga de quatro patas, pois completava 13 anos.