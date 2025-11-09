Como eliminar moscas da fruta na cozinha: o truque caseiro que realmente funciona

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 33min
Como eliminar moscas da fruta na cozinha: o truque caseiro que realmente funciona - TVI

Trata-se de uma armadilha feita com materiais que todos temos em casa

A mosca da fruta é um pequeno inseto que rapidamente invade a cozinha. Muitas vezes surge por causa da fruta que está a apodrecer, mas há quem diga que também pode vir dos canos. Seja qual for a origem, quando estas moscas se instalam em casa, parece quase impossível fazê-las desaparecer.

Jessica Annè, criadora de conteúdos na página de TikTok @jessicaannexo, partilhou que estava a lidar com uma verdadeira infestação de moscas da fruta e que já não sabia o que fazer, até que alguém lhe revelou um truque caseiro muito simples que a ajudou a resolver o problema. Trata-se de uma armadilha feita com materiais que todos temos em casa.

Se as moscas da fruta andam a atormentá-lo, experimente montar esta armadilha. Vai precisar de:

  • Um frasco de vidro
  • Uma folha de papel
  • Fita-cola
  • Um pedaço de fruta à sua escolha

Comece por cortar um pequeno pedaço de fruta e coloque-o dentro do frasco. Depois, com a folha de papel, faça um funil com um pequeno buraco no fundo. Use fita-cola para fixar o funil e evitar pontos de fuga. Coloque-o no interior do frasco e corte o excesso de papel, de modo a que fique ao nível da abertura. Por fim, prenda o funil ao frasco com fita-cola para selar tudo.

As moscas da fruta serão atraídas pelo cheiro doce e entrarão no frasco, ficando presas lá dentro, sem conseguirem sair pelo mesmo buraco por onde entraram.

Jessica não revelou como se livrou das moscas que ficaram presas, mas nos comentários do vídeo há várias sugestões: alguns utilizadores recomendam adicionar um pouco de água ao frasco, enquanto outros sugerem o uso de inseticida.

O vídeo soma já mais de 600 mil gostos, e muitas pessoas afirmam que seguiram a dica da criadora e que funcionou na perfeição.

Veja o vídeo completo abaixo (em inglês).

