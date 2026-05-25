Testámos e aprovamos: esta armadilha natural acabou com os mosquitos no lava-loiça

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Chegou a época em que aparecem os incómodos mosquitos do ralo e da fruta e a dificuldade em controlar. A verdade é que quando eles se instalam mesmo adotando todos os cuidados de limpeza, os que já existem persistem no nosso ambiente. Foi, por isso, que investimos numa armadilha de compra.

A redação do IOL testou a armadilha de mosquitos Super Ninja e aprova. Em 24 horas, o número de mosquitos reduziu consideravelmente na zona de lava-loiça, caixote do lixo e fruteira da cozinha. Em segundos, instalámos no armário esta armadilha natural, usando o adesivo da embalagem e limitando-nos a remover a tampa.

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O produto utiliza um isco líquido natural que imita fruta em decomposição para atrair rapidamente as moscas, sem recorrer a odores fortes ou químicos agressivos. Cada frasco garante até três semanas de proteção contínua, ajudando a manter os espaços livres destes insetos.

A fórmula é feita com ingredientes naturais e não tóxicos, sendo segura para utilização perto de crianças e animais de estimação. Além disso, trata-se de uma solução amiga do ambiente, já que tanto o frasco como a embalagem são recicláveis.

É preciso termos em atenção que este produto foi concebido exclusivamente para mosquitos da fruta, não sendo eficaz contra outro tipo de moscas e mosquitos.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.