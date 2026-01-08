Voltaria a comprar sem hesitar." Esta air fryer de 5L passou de 122 para 71 euros

  Hoje às 17:31
Voltaria a comprar sem hesitar." Esta air fryer de 5L passou de 122 para 71 euros - TVI

Quando se cozinha todos os dias, ter um equipamento versátil e fácil de usar faz toda a diferença

Cozinhar todos os dias pode ser um prazer, mas também um desafio quando o tempo é curto e a vontade de comer melhor fala mais alto. É por isso que as fritadeiras sem óleo conquistaram tantas cozinhas: ajudam a preparar refeições saborosas, com menos gordura e menos complicações. A Moulinex Easy Fry Max 5L encaixa perfeitamente nesse equilíbrio.

Com capacidade para refeições familiares, permite preparar pratos para várias pessoas de uma só vez. Muitos utilizadores referem que “é perfeita para famílias” e que surpreende pela quantidade de comida que consegue cozinhar sem ocupar demasiado espaço.

Os resultados agradam desde as primeiras utilizações. Batatas estaladiças, carnes suculentas e legumes bem cozinhados, tudo com pouco ou nenhum óleo. Há quem diga que “tudo fica delicioso” e que rapidamente passou a usá-la quase todos os dias.

A facilidade de utilização é outro ponto forte. Os programas automáticos ajudam a escolher tempos e temperaturas sem grandes preocupações, e o painel digital torna tudo mais claro. Comentários como “é a nossa primeira air fryer e estamos encantados” mostram como é fácil adaptar-se a este tipo de cozinha.

A limpeza também não pesa na rotina. O cesto antiaderente e as peças compatíveis com a máquina de lavar loiça fazem com que arrumar seja rápido, algo muito apreciado por quem cozinha com frequência.

Com um preço atual abaixo dos 100€, depois de ter passado de cerca de 121€ para 71€, e um desconto de 42%, percebe-se porque é tão procurada. Com 4,6 estrelas de média em milhares de avaliações e centenas de compras recentes, surgem elogios como “uma maravilha, “superou as expectativas” e “excelente relação qualidade-preço”. Para quem procura cozinhar melhor em casa sem grandes investimentos, esta air fryer tornou-se uma escolha natural.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

