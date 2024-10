Angie Costa concretiza sonho de uma vida: «Já quero isto há muito tempo»

Sábado, 5 de outubro de 2024, foi a data escolhida para Angie Costa contar ao mundo o seu novo desafio profissional: a sua estreia num musical, no gelo.

«Apresento-vos a Fada dos Doces. Nem acredito!! Um sonho tornado realidade! Quem me segue e acompanha diariamente sabe que já quero isto há muito tempo. Venham ver-nos a partir do dia 16 de Novembro na AM Arena, no @marshoppingmatosinhos. Vamoooosssss!!»

A atriz vai contar com a companhia de dois talentosos artistas nesta aventura: Ângelo Rodrigues e Rita Rocha.

Recorde-se que Angie Costa esteve no «Dois às 10», a 8 de agosto de 2024, e mostrou-se muito empolgada com este novo projeto: