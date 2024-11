Kika Cerqueira Gomes, de 21 anos, e Pierre Gasly de 28, já montaram a árvore de Natal, tal como mostraram, nas redes sociais, do passado sábado (17 de novembro de 2024).

Maria Cerqueira Gomes aproveitou a situação para deixar uma mensagem à filha: «Titi tens de ter paciência para a árvore do Porto».

Recorde-se que Kika Cerqueira Gomes está a viver com o piloto de Fórmula 1, em França, e vem com alguma regularidade a Portugal para estar com a família.