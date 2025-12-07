Sonhos de Abóbora tradicionais: O segredo da receita natalícia que nunca falha

Sonhos de Abóbora tradicionais: O segredo da receita natalícia que nunca falha

Este é o doce que não pode falta na sua mesa de Natal.

Ana Guiomar, atualmente em gravações para a novela «Amor à Prova», tem uma receita irresistível, no Instagram, «Mãe, já não tenho sopa». Esta é uma sugestão deliciosa para a época natalícia: Sonhos de Abóbora.

A atriz explicou ainda um detalhe importante sobre o ingrediente principal desta receita doce:
«Os açúcares não são todos iguais e não são todos usados para o mesmo tipo de receita! Sabiam, por exemplo, que o açúcar amarelo é o mais indicado para as receitas de doces tradicionais?!»

Ana Guiomar apresentou esta versão tradicional. E desafia: «Experimentem esta deliciosa receita de Sonhos de Abóbora (…) e digam lá se não tenho razão.»

Ingredientes necessários

  • Açúcar Amarelo Sidul
  • 250 g de farinha
  • 6 ovos
  • 500 ml de água
  • 80 g de manteiga
  • 150 g de abóbora
  • Óleo de fritura q.b.

Como preparar os Sonhos de Abóbora

  1. Coza a abóbora, escorra muito bem com a ajuda de um pano e deixe arrefecer.
  2. Leve a água ao lume até ferver e adicione a manteiga, mexendo até derreter completamente.
  3. Junte a farinha peneirada, reduza o lume e mexa até formar uma massa homogénea.
  4. Retire do lume e deixe arrefecer ligeiramente. Adicione os ovos e, de seguida, a abóbora cozida, envolvendo tudo muito bem.
  5. Aqueça o óleo numa frigideira e frite pequenas porções de massa, moldadas com a ajuda de uma colher.
  6. Depois de bem fritos e escorridos, passe os sonhos por Açúcar Amarelo Sidul.

