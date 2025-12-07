Sonhos de Abóbora tradicionais: O segredo da receita natalícia que nunca falha

Ana Guiomar, atualmente em gravações para a novela «Amor à Prova», tem uma receita irresistível, no Instagram, «Mãe, já não tenho sopa». Esta é uma sugestão deliciosa para a época natalícia: Sonhos de Abóbora.

A atriz explicou ainda um detalhe importante sobre o ingrediente principal desta receita doce:

«Os açúcares não são todos iguais e não são todos usados para o mesmo tipo de receita! Sabiam, por exemplo, que o açúcar amarelo é o mais indicado para as receitas de doces tradicionais?!»

Ana Guiomar apresentou esta versão tradicional. E desafia: «Experimentem esta deliciosa receita de Sonhos de Abóbora (…) e digam lá se não tenho razão.»

Ingredientes necessários

Açúcar Amarelo Sidul

250 g de farinha

6 ovos

500 ml de água

80 g de manteiga

150 g de abóbora

Óleo de fritura q.b.

Como preparar os Sonhos de Abóbora