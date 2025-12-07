Sonhos de Abóbora tradicionais: O segredo da receita natalícia que nunca falha

Ana Guiomar, atualmente em gravações para a novela «Amor à Prova», tem uma receita irresistível, no Instagram, «Mãe, já não tenho sopa». Esta é uma sugestão deliciosa para a época natalícia: Sonhos de Abóbora.
A atriz explicou ainda um detalhe importante sobre o ingrediente principal desta receita doce:
«Os açúcares não são todos iguais e não são todos usados para o mesmo tipo de receita! Sabiam, por exemplo, que o açúcar amarelo é o mais indicado para as receitas de doces tradicionais?!»
Ana Guiomar apresentou esta versão tradicional. E desafia: «Experimentem esta deliciosa receita de Sonhos de Abóbora (…) e digam lá se não tenho razão.»
Ingredientes necessários
- Açúcar Amarelo Sidul
- 250 g de farinha
- 6 ovos
- 500 ml de água
- 80 g de manteiga
- 150 g de abóbora
- Óleo de fritura q.b.
Como preparar os Sonhos de Abóbora
- Coza a abóbora, escorra muito bem com a ajuda de um pano e deixe arrefecer.
- Leve a água ao lume até ferver e adicione a manteiga, mexendo até derreter completamente.
- Junte a farinha peneirada, reduza o lume e mexa até formar uma massa homogénea.
- Retire do lume e deixe arrefecer ligeiramente. Adicione os ovos e, de seguida, a abóbora cozida, envolvendo tudo muito bem.
- Aqueça o óleo numa frigideira e frite pequenas porções de massa, moldadas com a ajuda de uma colher.
- Depois de bem fritos e escorridos, passe os sonhos por Açúcar Amarelo Sidul.