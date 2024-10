Inês Aires Pereira e Raquel Tillo anunciam grande novidade

Esta terça-feira, 1 de outubro de 2024, foi a data escolhida por Inês Aires Pereira e Raquel Tillo para anunciarem que o espetáculo «Nem a Ponta do Mindinho» vai estar disponível numa plataforma digital.

«WE’RE BACK! O nosso show “Nem a ponta do mindinho” está agora na plataforma digital (link na bio) para quem não viu. Bom… quem viu pode sempre ver outra vez. Usem e abusem! É vosso!», escreveu Inês, na sua conta de Instagram.

«Nem a Ponta do Mindinho» tem sido num fenómeno de sucesso e esgotado várias salas.

Raquel e Inês além de terem este espetáculo em comum, na vida real são grandes amigas.

A atriz e humorista começou o seu percurso na TVI no Cristina ComVida, de Cristina Ferreira (em 2021), onde deu vida a Neuza, uma das personagens icónicas do programa. Posteriormente, estreou-se na nossa ficção, interpretando o papel de Alice na novela em Para Sempre.

Já Raquel Tillo tornou-se uma cara bem familiar para o grande público quando foi concorrente no Dança com as Estrelas, onde brilhou.