Nic von Rupp, noivo de Matilde Reymão faz feito inacreditável. E vai ficar surpreendido

As fotos apaixonadas do casal sensação: Matilde Reymão e Nic von Rupp

Nic von Rupp e Clement Roseyro colocaram Portugal nas bocas do mundo e pelos melhores motivos. A dupla formou a equipa dos Mountains of the Sea e conquistam o Tudor Nazaré Challenge 2025, o campeonato mais prestigiado do ano no mundo do surf de ondas gigantes, alcançando assim o Prémio de Melhor Performance de Equipa.

Com o mar agitado e imprevisível, a dupla ultrapassou condições extremamente desafiadoras, com ondas entre os 10 metros e os 12 metros, e dominou a competição.

Depois de uma intensa e dedicada temporada, o compromisso diário e os incansáveis treinos de Nic von Rupp e da sua equipa, culminaram nesta vitória impressionante que reafirmaram Nic von Rupp e Clement Roseyro como líderes incontestáveis no cenário de surf de ondas gigantes.

Em novembro de 2020, surfou algumas das maiores ondas, na Praia da Nazaré, no Centro-Oeste de Portugal. No mês de janeiro de 2025, voltou a fazê-lo.

«Ontem foi um para os livros. GRANDES, tempestuosas, confusas, algumas das maiores ondas que já vi por aí. Verdade @mountainsofthesea. É tão perigoso quando é assim, tenho que fazer escolhas sábias e não cometer erros estúpidos! Muito feliz por andar neste pedaço de água, potencialmente a minha maior onda de sempre.»

É claro que imprevistos acontecem e Nic von Rupp não é exceção, tendo partido um dente ao bater com a boca na prancha.

De recordar que o atleta português pediu em casamento Matilde Reymão em agosto de 2024 quando o casal se encontrava de férias num destino paradisíaco. A atriz encontra-se agora a dar vida à personagem Mariana Vilalobos na nova novela da TVI A Protegida que estreou esta segunda-feira, 17 de fevereiro. Pode acompanhar todo o desenvolvimento da trama aqui.