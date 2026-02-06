Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 42min
Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau» - TVI

O surfista fez um sentido apelo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nic Von Rupp, noivo da atriz Matilde Reymão e um dos mais conhecidos surfistas de ondas grandes portugueses, lançou um apelo emocionado para ajudar as vítimas das recentes tempestades em Portugal. No vídeo, o atleta sublinha a gravidade da situação e pede apoio concreto para as comunidades mais afetadas, em especial na zona de Leiria e Nazaré.

Portugal está, nas palavras de Nic, a viver “uma das mais severas catástrofes naturais da sua história recente”. Explica que rajadas de vento na ordem dos 200 km/h, “alguns dos ventos mais fortes registados na Europa”, varreram a costa portuguesa “desde a Nazaré até Figueira da Foz”, deixando um rasto de destruição “como nunca tínhamos visto”. Casas danificadas, florestas devastadas e milhares de pessoas sem eletricidade e água ainda hoje – e, provavelmente, por mais alguns dias – são algumas das consequências que aponta.

O surfista admite que, estando em Lisboa, não tinha inicialmente a noção da verdadeira dimensão dos estragos, já que a capital não foi tão afetada como outras zonas. Só através de amigos que vivem na região percebeu a gravidade do cenário. Por isso, afirma com clareza que “é tempo de apoiar a comunidade de Leiria e Nazaré” e reforça: “É mesmo preciso apoiar.”

No vídeo, Nic Von Rupp diz que está a deixar um link nos stories para um grupo de WhatsApp, destinado a quem quiser doar, apoiar ou perceber como pode ser útil na reconstrução das casas e infraestruturas das pessoas mais atingidas. O objetivo é facilitar a ligação entre quem quer ajudar e quem está no terreno, coordenando melhor o envio de apoios e recursos.

Com este apelo, o surfista junta a sua voz à de várias figuras públicas que têm usado a sua visibilidade para mobilizar solidariedade num momento particularmente difícil para muitas famílias portuguesas, lembrando que a reconstrução será um trabalho de comunidade e de continuidade, muito para além do impacto imediato da tempestade.

Recorde o momento em que o surfista surpreendeu Matilde Reymão durante a sua entrevista no «Goucha»:

Relacionados

«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer

Nic von Rupp, noivo de Matilde Reymão, enfrenta o perigo e faz feito histórico

Nic Von Rupp, noivo de Matilde Reymão, vive aventura radical e deixa fãs em choque

Matilde Reymão abre o coração sobre a relação com Nic von Rupp: «O que estamos a construir continua a surpreender-me»

Alerta de Nic von Rupp, noivo de Matilde Reymão está a emocionar as redes sociais: «Está a ser destruída»

Nic von Rupp conta a verdade sobre momento especial da relação com Matilde Reymão: «Fui ignorado»

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
Hoje
1

Exclusivo «Terra Forte»: Cobra e Maria de Fátima planeiam matar Vivi

Terra Forte
8 nov 2025
2

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abandona Maria de Fátima após ultimato falhado

Terra Forte
Ontem
3

Vem aí em «Amor à Prova»: O beijo proibido entre Alice e Cris

Amor à Prova
qua, 4 fev
4

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Terra Forte
4 nov 2025
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima

Terra Forte
qua, 4 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Terra Forte
Hoje

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Hoje

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

Ontem

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Francisca Cerqueira Gomes abandona apelido da mãe, Maria, e explica: «Este é o meu nome real»

Hoje

Helena Costa faz confissão inesperada: «Não estava preparada»

Hoje

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Hoje

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Ontem

Ator de Morangos com Açúcar é confundido com Diogo Costa, jogador do F.C. Porto: «Deve ser por causa...»

Ontem

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

Ontem
Mais Fora do Ecrã