Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Nic Von Rupp, noivo da atriz Matilde Reymão e um dos mais conhecidos surfistas de ondas grandes portugueses, lançou um apelo emocionado para ajudar as vítimas das recentes tempestades em Portugal. No vídeo, o atleta sublinha a gravidade da situação e pede apoio concreto para as comunidades mais afetadas, em especial na zona de Leiria e Nazaré.

Portugal está, nas palavras de Nic, a viver “uma das mais severas catástrofes naturais da sua história recente”. Explica que rajadas de vento na ordem dos 200 km/h, “alguns dos ventos mais fortes registados na Europa”, varreram a costa portuguesa “desde a Nazaré até Figueira da Foz”, deixando um rasto de destruição “como nunca tínhamos visto”. Casas danificadas, florestas devastadas e milhares de pessoas sem eletricidade e água ainda hoje – e, provavelmente, por mais alguns dias – são algumas das consequências que aponta.

O surfista admite que, estando em Lisboa, não tinha inicialmente a noção da verdadeira dimensão dos estragos, já que a capital não foi tão afetada como outras zonas. Só através de amigos que vivem na região percebeu a gravidade do cenário. Por isso, afirma com clareza que “é tempo de apoiar a comunidade de Leiria e Nazaré” e reforça: “É mesmo preciso apoiar.”

No vídeo, Nic Von Rupp diz que está a deixar um link nos stories para um grupo de WhatsApp, destinado a quem quiser doar, apoiar ou perceber como pode ser útil na reconstrução das casas e infraestruturas das pessoas mais atingidas. O objetivo é facilitar a ligação entre quem quer ajudar e quem está no terreno, coordenando melhor o envio de apoios e recursos.

Com este apelo, o surfista junta a sua voz à de várias figuras públicas que têm usado a sua visibilidade para mobilizar solidariedade num momento particularmente difícil para muitas famílias portuguesas, lembrando que a reconstrução será um trabalho de comunidade e de continuidade, muito para além do impacto imediato da tempestade.

Recorde o momento em que o surfista surpreendeu Matilde Reymão durante a sua entrevista no «Goucha»: