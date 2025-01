Nic von Rupp, noivo de Matilde Reymão, sofre um imprevisto ao surfar as ondas gigantes da Nazaré

No passado dia 25 de janeiro de 2025, Nic von Rupp rumou à Nazaré para se aventurar naquilo que sabe fazer tão bem: surfar.

No entanto, o surfista sofreu um imprevisto: ao surfar uma onda, bateu com a boca na prancha e partiu um dente, começando a sangrar.

«Ontem, a Nazaré ganhou vida! Foi doentio me conectar com o poder desse lugar, infelizmente parti meu dente na prancha depois do primeiro dia.», contou na sua publicação, no Instagram.

Dias depois, o noivo de Matilde Reymão voltou para as ondas gigantes e pode «ter surfado uma das maiores ondas da história da Nazaré».