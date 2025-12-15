Nic von Rupp, noivo de Matilde Reymão, enfrenta o perigo e faz feito histórico

A dupla formada pelo português Nicolau von Rupp e pelo francês Clément Roseyro venceu o Nazaré Challenge, uma das provas mais exigentes de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL). A competição decorreu num dia marcado por condições extremas no mar, com ondas imponentes e milhares de pessoas a assistir ao espetáculo na icónica Praia do Norte.

O triunfo não se ficou apenas pelo desempenho dentro de água. O momento de glória ficou também marcado pelo apoio próximo da família e amigos, em especial da atriz Matilde Reymão de 25 anos, noiva de Nicolau von Rupp, conhecida por dar vida à Mariana na novela “Protegida”. Tal como o surfista, a atriz viveu um dia de emoções intensas, demonstrando todo o orgulho e admiração pelo feito do namorado.

A presença constante da atriz ao lado de Nicolau reforça a força do vínculo do casal, mostrando que, nos momentos mais importantes e desafiantes da vida, o apoio da família e daqueles que nos são mais próximos faz toda a diferença. Este episódio evidencia não só a coragem e talento de Nicolau von Rupp, mas também a cumplicidade e dedicação da sua companheira, que partilha consigo cada conquista e momento especial.

Reveja aqui uma das mais bonitas dedicatórias de Nick a Matilde Reymão: