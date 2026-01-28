«Ainda não acabou»: Nic Von Rupp deixa aviso sobre a tempestade com imagens de fazer tremer

O surfista Nic Von Rupp, conhecido pelas suas aventuras em ondas gigantes, e noivo da atriz Matilde Reymão, que dá vida a Mariana na novela A Protegida, voltou a partilhar com os seguidores uma atualização sobre as condições extremas no mar da Nazaré.

Nas redes sociais, o atleta escreveu: «14 dias seguidos de tempestades no Atlântico, uma atrás da outra. Ondulação de 5 a 8 metros e Nazaré totalmente ativa. A tempestade Ingrid está a gerar ondas enormes e vento forte. A tempestade Kristin registou 160 km/h, e trouxe caos.

Mas ainda não acabou: este fim de semana haverá mais ondas gigantes, sendo que sábado deverá ser maior e com condições mais limpas. Portanto, se tiveres interesse em experimentar Nazaré a partir da água, envia-me uma DM.»

A publicação revela não apenas a força e perigo das ondas atuais, mas também o convite de Nic Von Rupp para que outros aventureiros possam experienciar o mar de Nazaré em condições extremas, sempre com a devida preparação.

Nos comentários, os fãs reagiram com entusiasmo e curiosidade sobre as condições do mar, deixando mensagens como: «Vou para lá amanhã!! Espero ver alguns surfistas a desafiar estas ondas gigantes!!», «Eu vou este sábado, será que vai haver ondas?», «Quão grandes estavam as ondas no sábado passado? Estive lá e não sei quão grandes eram, para mim foram ENORMES», «A tempestade solar deu aquele impulso extra», e «Vocês são loucos!!!».

