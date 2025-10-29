«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional

Vinte anos depois de ter conquistado o público português, a icónica produção “Ninguém Como Tu” regressa aos ecrãs, agora reinventada em formato de série. O remake da novela estreia em novembro, numa coprodução entre a See My Dreams, a TVI e a Prime Video.

Com 20 episódios, esta nova versão promete uma abordagem moderna e cinematográfica à história que marcou a ficção nacional. A trama volta a centrar-se em “Quem matou o António” e na famosa personagem Luísa Albuquerque, uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos que acredita que o dinheiro pode comprar tudo, até que uma sentença fatal muda a sua vida.

Considerada uma das novelas mais marcantes da televisão portuguesa, “Ninguém Como Tu” promete emocionar uma nova geração de espectadores, combinando nostalgia, drama e inovação.

Não perca a estreia, em novembro, na TVI e na Prime Video.