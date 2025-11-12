Último episódio de 'Ninguém Como Tu': A resposta a «Quem matou o António?» já faz 20 anos

Há 20 anos, a novela “Ninguém Como Tu” tornou-se um verdadeiro fenómeno da televisão portuguesa. O episódio final parou o país, tendo sido acompanhado por mais de 2,4 milhões de telespectadores. Para garantir a segurança do segredo, o episódio chegou à TVI numa mala com alta proteção e seguranças.

A pergunta que manteve todos colados ao ecrã foi: «Quem matou António?». Agora, em 2024, a TVI promete finalmente responder a esta questão com um remake da novela, apresentado num formato totalmente renovado e com um elenco novo.

A série contará com 20 episódios e é uma produção conjunta da See My Dreams, TVI e Prime Video. A trama volta a centrar-se em “Quem matou o António” e na famosa personagem Luísa Albuquerque, uma mulher ambiciosa e sem escrúpulos que acredita que o dinheiro pode comprar tudo, até que uma sentença fatal muda a sua vida.

O elenco de “Ninguém Como Tu” inclui nomes como Joana Seixas, Lúcia Moniz, Guilherme Filipe, Maria José Paschoal, Marco Delgado, Benedita Pereira, Pedro Sousa, Paulo Rocha, Laura Dutra, Gonçalo Waddington, Leticia Spiller, Rodrigo Trindade, Diana Palmerston, Diogo Fernandes, Maria Gomes Andrade, Ana Lopes e Rafael Ferreira.

Considerada uma das novelas mais marcantes da televisão nacional, esta nova versão promete emocionar uma nova geração de espectadores, combinando nostalgia, drama e inovação.

A estreia está marcada para novembro, na TVI e na Prime Video.