«Ninguém como tu» está de volta à TVI: vem aí um remake

A TVI anuncia o remake da popular novela “Ninguém Como Tu”, que regressa com um novo formato e novo elenco. A série de 20 episódios é uma produção da See My Dreams, em conjunto com a TVI e a Prime Video. O remake da novela de sucesso, que data do ano de 2005, vai estrear em breve na TVI e na Prime Video em Portugal.

Na série, vai ser retratada a permanente luta pela conquista dos sonhos que dão sentido à existência humana. Para a inescrupulosa Luísa Albuquerque é para isso que o dinheiro serve: realizar sonhos. Até ao dia em que recebe uma sentença fatal: tem apenas um ano de vida. Perante a revelação de que, afinal, o mais importante o dinheiro não compra, até onde é que será capaz de ir para encontrar a felicidade e o amor que guiam a vida?

O elenco de “Ninguém Como Tu” é composto por nomes como Joana Seixas, Lúcia Moniz, Guilherme Filipe, Maria José Paschoal, Marco Delgado, Benedita Pereira, Pedro Sousa, Paulo Rocha, Laura Dutra, Gonçalo Waddington, Leticia Spiller, Rodrigo Trindade, Diana Palmerston, Diogo Fernandes, Maria Gomes Andrade, Ana Lopes e Rafael Ferreira.

Este é o regresso de um produto da TVI que marcou a televisão nacional. “Ninguém como Tu” continua a ser uma das novelas de maior sucesso de sempre, que promete conquistar novamente o público português.