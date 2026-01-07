2ª Temporada de «Ninguém como Tu» estreia dia 19 de janeiro

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:20
2ª Temporada de «Ninguém como Tu» estreia dia 19 de janeiro - TVI

A história e o desfecho serão diferentes da novela original.

A 2.ª temporada de “Ninguém como Tu” estreia no dia 19 de janeiro e promete voltar a conquistar os espectadores. Depois do sucesso do remake da primeira temporada, a história regressa agora com novos episódios, onde o enredo se centra na morte de António, um acontecimento que vai marcar toda a narrativa.

Apesar de se tratar de um remake, a história e o desfecho serão diferentes da novela original, com várias personagens a surgirem como possíveis suspeitas, mantendo o suspense constante.

A temporada contará com 10 episódios finais, que irão encerrar a história com uma abordagem moderna e intensa. Para além da exibição na TVI, a série estará também disponível na Prime Video.

Não perca a estreia, dia 19 de janeiro, na TVI e na Prime Video.

