«Ninguém como tu» estreia segunda-feira, dia 24 de novembro

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 23min
«Ninguém como tu» estreia segunda-feira, dia 24 de novembro - TVI

Esta nova versão de “Ninguém Como Tu” apresenta um enredo diferente e um final renovado, prometendo surpreender tanto os fãs antigos como o novo público.

O evento de lançamento da série “Ninguém Como Tu” teve lugar na semana passada, em Lisboa, juntando elenco, o autor Rui Vilhena, guionistas, realizadores, representantes da Câmara Municipal de Marvão e elementos da Direção da TVI e da See My Dreams Productions. Os órgãos de comunicação social também marcaram presença e puderam assistir, em primeira mão, às primeiras imagens desta nova produção.

A série, um remake de um dos maiores fenómenos da ficção portuguesa, estreia no dia 24 de novembro, em simultâneo na TVI e na Prime Video.

Divulgada como “a nova série de Rui Vilhena”, a produção recupera o êxito do passado, agora com uma abordagem mais atual, dinâmica e adaptada aos tempos de hoje.

Estão previstas duas temporadas, sendo que a primeira inclui 10 episódios transmitidos diariamente, convidando os espectadores a mergulhar de imediato na história.

Não perca a estreia, dia 24 de novembro, na TVI e na Prime Video.

