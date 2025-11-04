«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida

A prova que existe o amor verdadeiro.

A Yellow Star Company apresenta, a partir do dia 1 de novembro, no Auditório Taguspark, em Oeiras, o espetáculo “Pocahontas”, uma produção que promete emocionar o público ao revisitar uma das mais icónicas lendas da história americana.

Baseada na vida da jovem indígena da tribo Powhatan, na Virgínia, esta adaptação leva ao palco uma protagonista doce, mas destemida e independente, um símbolo de coragem e liberdade. A atriz Noua Wong que dá vida a Aruna na novela «A Protegida» é também quem dá vida à lendária guerreira, num papel que marca mais um passo importante na sua carreira artística.

Mas quem não ficou indiferente a este momento especial foi Cifrão, ator, bailarino e companheiro de Noua Wong, que fez questão de partilhar nas redes sociais uma mensagem de orgulho e admiração pela estreia da namorada. “Hoje é um dia muito especial! Estamos muito orgulhosos de ti e de tudo o que conquistaste até aqui. Sabemos o quanto te dedicaste a este teu novo projeto e estamos desejosos de te ver. Que esta estreia seja apenas o início de muitas mais conquistas. Com muito amor e admiração, da tua filhota e de mim. Dá-lhe Pocahontas!!!!”

 

A declaração, carregada de ternura e incentivo, rapidamente conquistou os seguidores do casal, que inundaram a publicação com mensagens de apoio e carinho. Entre os comentários podia ler-se: «Vai com tudo»;
«Força»; «És tão bonita»; «Ohh que palavras tão bonitas 🥹 Eu e o meu menino também estamos ansiosos por a ver! 🥰»; «Bora Pocahontas 🙌🏼».

O gesto de Cifrão reforça a união e cumplicidade do casal, que partilha não apenas o amor, mas também a paixão pela arte e pelo palco. Noua Wong estreia-se assim numa produção que promete encantar famílias, emocionar corações e celebrar o poder da determinação e da empatia — valores que definem tanto a personagem Pocahontas, como a própria atriz que agora lhe dá vida.

Veja aqui: 

