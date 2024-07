Noua Wong, companheira de Cifrão, assume mudanças e assegura: «Fico horas assim»

Esta terça-feira, 9 de julho de 2024, Noua Wong recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo sobre como tem sido esta fase de vida da maternidade.

«Bem o último post tem quase um ano. A minha percepção do tempo mudou mesmo muito, caramba…», assumiu.

De seguida, falou sobre como tem aproveitado o tempo com a filha: «Deste lado, entre trabalhos e este sonho, fico horas assim… namorando cada milímetro dela, cada sorriso. Já me disseram que daqui a pouquinho ela já não quer saber de mim por isso estou a aproveitar».



«E por aí? O que contam de bom?», questiona os seguidores.

Recorde-se que Zaya é fruto da relação de Cifrão com Noua Wong, que já dura há mais de 15 anos. Ambos são atores, bailarinos e coreógrafos. A menina nasceu a 20 de agosto de 2023, após o concerto dos D'ZRT, no Estádio do Algarve.