Noua Wong faz pedido especial para 2025: «Mais empatia e cuidado uns com os outros»

Noua Wong recorreu à sua conta de Instagram para desejar um feliz ano novo aos seguidores. Saúde e amor são os desejos principais que espera que 2025 nos traga! A bailarina aproveitou a ocasião para reforçar alguns valores essenciais, partilhando um apelo que considera fundamental para que o próximo ano seja melhor para todos: «mais empatia e cuidado uns com os outros, usar mais vezes: obrigada, por favor, desculpe e te amo».

Na descrição, pode-se ler:

«A agradecer tudo o que está para trás, 2024 foi bom pra mim e para os meus. Desejo a todos um novo ano cheio de saúde e de amor. E já que estou a desejar, pq não por mais umas coisas na lista? Aqui vai: mais empatia e cuidado uns com os outros, usar mais vezes: obrigada, por favor, desculpe e te amo. FELIZ ANO NOVO GALERAAAAA».

Veja a partilha completa, aqui:

A relação de Cifrão com Noua Wong já dura há mais de 15 anos. Ambos são atores, bailarinos e coreógrafos e têm uma filha em comum, a Zaya, que nasceu a 20 de agosto de 2023, após o concerto dos D'ZRT, no Estádio do Algarve.

Veja também: