Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) prepara um pequeno-almoço especial com o objetivo de revelar uma grande novidade a Virgílio (Diogo Morgado). Organiza tudo com atenção, desejando que o momento decorra da melhor forma possível.

Quando Virgílio se senta à mesa, estranha o ambiente e fica ainda mais surpreendido ao reparar nas botinhas de bebé colocadas entre a refeição. É então que Aruna lhe anuncia que vão ser pais.

A reação, porém, não é a que ela esperava: Virgílio fica furioso e rejeita imediatamente a possibilidade, afirmando que é impossível, porque não pode ter filhos.

Recorde-se do momento entre Virgílio e Aruna quando ele assume que deixou o seu vício para trás: