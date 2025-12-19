A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 58min
Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável - TVI

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong)  prepara um pequeno-almoço especial com o objetivo de revelar uma grande novidade a Virgílio (Diogo Morgado). Organiza tudo com atenção, desejando que o momento decorra da melhor forma possível.

Quando Virgílio se senta à mesa, estranha o ambiente e fica ainda mais surpreendido ao reparar nas botinhas de bebé colocadas entre a refeição. É então que Aruna lhe anuncia que vão ser pais.

A reação, porém, não é a que ela esperava: Virgílio fica furioso e rejeita imediatamente a possibilidade, afirmando que é impossível, porque não pode ter filhos.

Recorde-se do momento entre Virgílio e Aruna quando ele assume que deixou o seu vício para trás:

