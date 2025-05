Vem aí em «A Protegida»: Após fazerem amor, Aruna e Virgílio deparam-se com um crime sangrento

Exclusivo «A Protegida»: Virgílio recusa oficializar a relação com Aruna

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) e Virgílio (Diogo Morgado) estão deitados na cama, carinhosos, depois de terem feito amor. Aruna nunca pensou conseguir voltar a estar com alguém, mas sabe que a dança do ventre a ajudou nesse processo. Virgílio fica feliz por também fazer parte disso e se terem ajudado mutuamente.

O casal sai do quarto e está montado um perímetro de segurança. Os inspetores da PJ andam por ali a recolher provas e a falar com as testemunhas. Aruna e Virgílio ficam em choque ao verem que aconteceu ali um crime sangrento.

A inspetora quer falar com Anita (Marina Mota), mas Hector (Christian Escuredo) avisa que a mãe está com princípio de demência e está muito confusa. A inspetora quer falar com ela na mesma, mas Hector pede-lhe para começar por ele.

Recorde-se que Virgílio e Aruna estão muito apaixonados: