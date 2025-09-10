Vem aí em «A Protegida»: Aruna passa a noite com Virgílio e quase que é apanhada pela 'sogra'

Em «A Protegida», Sanjay (Mário Oliveira)também tenta ligar para a irmã, mas a chamada vai para o voicemail. Aruna envia uma mensagem a dizer que se atrasou no trabalho, mas vai amanhã ter com ele. Gonçalo (João Bettencourt) fica triste por não poder passar a noite com Aruna como tinha planeado. Sanjay diz que a irmã tem muita sorte em ter encontrado Gonçalo.

Aruna (Noua Wong) já está nua para que Virgílio (Diogo Morgado) a possa pintar. Ela pede-lhe a droga que ele comprou e diz-lhe que não precisa dela. Virgílio não dá parte fraca e diz que não precisa, mas pede-lhe para não a deitar fora. Virgílio coloca o véu que pintou sobre Aruna. Ela surpreende-se por ele lhe ter pintado um véu e por estar rasgado. Ele diz que está como o seu coração.

Aruna chega a casa. Sente-se culpada por ter passado a noite com Virgílio. Clarice (Fernanda Serrano) aparece para levar Aruna para o combate. Ela fica com remorsos por ter chegado tão tarde e ter de ir sem dormir. Clarice nota o ar cansado de Aruna e pergunta-lhe se foi sair à noite. Aruna diz que não e lá vai com muito pouca vontade e muita culpa.

