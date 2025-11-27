Vem aí em «A Protegida»: O que se passa com a saúde de Aruna?

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) entra a controlar os vómitos. Não tem tempo de chegar à sanita e vomita no lavatório. Ouve Virgílio (Diogo Morgado) chamar por ela. Percebe que está no balneário errado, ao ver um sócio por ali.

Aruna está chateada com o que Virgílio fez no restaurante. Virgílio percebe que ela ficou desiludida e pede-lhe desculpa. Virgílio pergunta se podem jantar em paz, mas Aruna fica nauseada ao olhar para a comida e diz que não tem fome. Virgílio estranha.

Afina, o que se passa com Aruna?

De relembrar que Aruna e Virgílio já são casados: