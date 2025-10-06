Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Virgílio quer assumir a relação com Aruna

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) bebe café e descansa um pouco. Sanjay (Mário Oliveira) fica desiludido ao saber que Aruna passou a noite com Virgílio (Diogo Morgado) e relembra-a de como ficou quando ele terminou o namoro. Aruna sabe disso, mas quando está com ele esquece-se de tudo. Virgílio aparece e diz que quer falar com os dois.

Virgílio revela que ama Aruna. Sanjay não expressa qualquer reação, já Aruna fica espantada. Virgílio quer assumir a relação e sugere falarem com Laura. Sanjay não concorda com a relação, mas não se vai meter. Aruna beija Virgílio.