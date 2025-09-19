Vem aí em «A Protegida»: Relação de Aruna e Gonçalo chega ao fim. E, há uma ameaça

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) vai ter com Gonçalo (João Bettencourt), mas ele não quer falar com ela. Aruna pede-lhe desculpa por não ter contado tudo, mas jura que não se passou nada e que só fez o que fez para ajudar Virgílio (Diogo Morgado) a deixar a droga. Gonçalo não consegue entender e só quer saber se ela sente alguma coisa por Virgílio ou não. Aruna olha-o infeliz.
Aruna chora, mas assume que não consegue gostar de Gonçalo como ele merece e não consegue ficar indiferente a Virgílio e vê-lo a afundar-se sem fazer nada. Gonçalo fica com pena de si próprio por se ter apaixonado por Aruna, mas tem mais pena de Aruna ainda, por se deixar afundar com Virgílio.
Gonçalo sai do quarto e Mónica (Catarina Nifo) e Clarice (Fernanda Serrano) querem saber o que aconteceu. Gonçalo tenta controlar as lágrimas e diz que ela escolheu o outro. Gonçalo diz que foi sempre assim na sua vida e sai para a rua. Mónica vai atrás dele. Clarice dirige-se para o quarto, para falar com Aruna.
Aruna chora, enquanto arruma a confusão em que está o quarto de Gonçalo. Clarice olha-a julgadora e diz que é tarde para limpar a confusão que fez. Clarice diz-lhe que se vai arrepender de ter perdido um homem como Gonçalo, mas o seu pior castigo não será esse e só o irá descobrir com o tempo.
