Vem aí em «A Protegida»: Aruna recebe a pior notícia de todas, que a deixa de rastos

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) e Sanjay (Mário Oliveira) estão ao telefone com o tio e ele confirma que não houve sobreviventes do acidente de avião. Aruna desaba a chorar, pois sente que desiludiu os pais e não queria que as coisas tivessem acabado assim. Sanjay diz-lhe que não fez nada de mal. Ficam os dois a chorar, destruídos.
Aruna chega lavada em lágrimas e diz que os pais morreram. Virgílio (Diogo Morgado) reconforta-a e promete estar sempre ali para ela. Aruna sente-se culpada pela imagem com que os pais ficaram de Virgílio e pede-lhe para lhe dar alguma coisa para ajudar a suportar a dor. Virgílio percebe a intenção dela, mas recusa e diz que terá de fazer o luto sóbria.
Recorde-se que os pais de Aruna não aceitavam as escolhas da filha: