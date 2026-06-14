Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Comportamento de Aruna deixa Sanjay cada vez mais inquieto

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 33min
Vem aí em «A Protegida»: Comportamento de Aruna deixa Sanjay cada vez mais inquieto - TVI

Perceba o motivo,

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Sanjay (Mário Oliveira) foi visitar Aruna (Noua Wong) e levou-lhe comida, mas ela diz que prefere não comer nada de fora. Sanjay acha que ela devia sair e apanhar ar, mas Aruna prefere ficar em casa. Sanjay acha que a irmã está a ficar paranoica. Clarice (Fernanda Serrano) chega com Joaquim e diz que ele precisa da ajuda de Aruna.

Aruna explica que está de baixa e Clarice pergunta-lhe até quando vai estar. Aruna diz que será até o bebé nascer e Clarice fica surpreendida por Virgílio ir ser pai. Sanjay fica espantado com a lata de Clarice. 

Recorde o motivo de Aruna ter ficado assim:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Farto de Amália, Óscar faz queixa dela à polícia?

A Protegida

Em lágrimas, Sofia suplica a Anita: «Não me deixe sozinha»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Hector colhe os frutos da vingança e promete fazer mais justiça

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Isabel leva guerra contra Francisco a outro nível

A Protegida
ter, 9 jun

Vem aí em «A Protegida»: Óscar quebra promessa a Laura e arrisca tudo

A Protegida
seg, 8 jun

Vem aí em «A Protegida»: Hector ameaça acabar com a carreira de Sofia

A Protegida
dom, 7 jun

Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa

A Protegida
dom, 7 jun
Mais A Protegida

Mais Vistos

Foram consideradas das gémeas mais bonitas do país. Agora, estão irreconhecíveis

qui, 30 abr
1

São irmãs: Uma namora com um dos homens mais cobiçados de Portugal e a outra é atriz

ter, 31 mar
2

Exclusivo bombástico «Terra Forte»: José admite que denunciou António

Terra Forte
Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália e Tomás envolvem-se

Amor à Prova
dom, 31 mai
4

Últimos episódios «Amor à Prova»: Alice fica em choque ao descobrir possível relação entre Amália e Tomás

Amor à Prova
Ontem
5

Foi uma das atrizes mais cobiçadas dos anos 2000, aos 43 anos continua a tirar o fôlego

ter, 12 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Como nunca a vimos! Maria de Fátima vestida de empregada doméstica

ter, 9 jun

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor despede Tomás

Amor à Prova
ter, 9 jun

Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa

A Protegida
dom, 7 jun

Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar

ter, 9 jun

Pierre Gasly, namorado de Kika Gomes, vive fase difícil: «Estou devastado, não há palavras para descrever a dor»

seg, 8 jun

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em alerta máximo com o aparecimento de Caio e a sua ligação a Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 9 jun
FORA DO ECRÃ

Lembra-se de Angelina, a paixão de Manel em «Morangos com Açúcar»? 20 anos depois, está grávida e diferente

Hoje

É pai de uma das crianças mais faladas do país e as parecenças estão a deixar todos surpreendidos

sex, 12 jun

Lembra-se da Salomé de «Morangos com Açúcar»? Já tem mais de 40 anos e pode não reconhecê-la

sex, 12 jun

Foi Afonso, uma das personagens mais marcantes, de «Morangos com Açúcar». Veja como ele está diferente

qui, 11 jun

De férias num destino de sonho, Matilde Reymão mostra-se mais ousada do que nunca

A Madrasta
qui, 11 jun

É uma das mulheres mais desejadas do país e conquista fãs com fotografia escaldante

qui, 11 jun
Mais Fora do Ecrã