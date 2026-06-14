Vem aí em «A Protegida»: Comportamento de Aruna deixa Sanjay cada vez mais inquieto

Em «A Protegida», Sanjay (Mário Oliveira) foi visitar Aruna (Noua Wong) e levou-lhe comida, mas ela diz que prefere não comer nada de fora. Sanjay acha que ela devia sair e apanhar ar, mas Aruna prefere ficar em casa. Sanjay acha que a irmã está a ficar paranoica. Clarice (Fernanda Serrano) chega com Joaquim e diz que ele precisa da ajuda de Aruna.
Aruna explica que está de baixa e Clarice pergunta-lhe até quando vai estar. Aruna diz que será até o bebé nascer e Clarice fica surpreendida por Virgílio ir ser pai. Sanjay fica espantado com a lata de Clarice.
Recorde o motivo de Aruna ter ficado assim: