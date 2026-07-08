É já este sábado: Leiria recebe a meia-final das Novas 7 Maravilhas de Portugal

No próximo sábado, 11 de julho, a cidade de Leiria recebe a meia-final da Região Centro das Novas 7 Maravilhas de Portugal, um momento decisivo que reúne os 21 patrimónios candidatos da região e celebra a riqueza, a diversidade e a autenticidade do património português.

O evento realiza-se no Jardim Luís de Camões e reúne comunidades, autarquias, entidades locais e cidadãos numa grande celebração do património nacional. A iniciativa representa uma oportunidade para dar visibilidade aos patrimónios candidatos, reforçar o orgulho das comunidades nos seus territórios e mobilizar os portugueses para apoiar os símbolos que melhor representam a identidade e a história de Portugal.

Mais do que uma competição, as Novas 7 Maravilhas de Portugal afirmam-se como um movimento de valorização do património material e imaterial, promovendo o orgulho nas nossas raízes e incentivando a descoberta de locais e tradições que fazem de Portugal um destino turístico único.

"Estão todos convidados, a população da região, bem como visitantes de todo o país, a marcar presença nesta grande celebração. A participação do público é determinante para apoiar os finalistas e viver um dia de animação, emoção e promoção do melhor que Portugal tem para oferecer", afirma Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal.

Ao acolher esta etapa da iniciativa, Leiria assume um papel de destaque na promoção do património da Região Centro.

Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, destaca a importância de receber esta iniciativa no concelho.

"Receber em Leiria a meia-final regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal é uma oportunidade para valorizar o nosso património, dinamizar a cidade e envolver a comunidade numa celebração de âmbito nacional. Convido todos os leirienses e quem nos visita a participar neste momento, que afirma Leiria como território de cultura, identidade e futuro."

A emissão será transmitida em direto na TVI e TVI PLAYER, entre as 15h00 e as 19h00. Durante o programa, o público será convidado a conhecer melhor os candidatos e a participar ativamente na sua escolha, através do voto por chamada telefónica (para os números associados a cada candidato) e também através da aplicação TVI Pass.

Esta emissão especial, transmitida em direto a partir de Leiria, conta com o apoio do Turismo Centro de Portugal e da Câmara Municipal de Leiria.

21 CANDIDATOS DA REGIÃO CENTRO E NÚMERO PARA VOTAÇÃO POR CHAMADA TELEFÓNICA

Categoria Castelos

Castelo de Almourol — 761 207 022

Castelo de Leiria — 761 207 023

Castelo Templário de Tomar — 761 207 024

Categoria Grandes Obras

Aqueduto da Usseira – Óbidos — 761 207 025

Barragem da Aguieira — 761 207 026

Barragem de Castelo do Bode — 761 207 027

Categoria História

Centum Cellas – Belmonte — 761 207 028

Museu de Conimbriga — 761 207 029

Universidade de Coimbra — 761 207 030

Categoria Religião

Convento de Cristo — 761 207 031

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha — 761 207 032

Sé Velha de Coimbra — 761 207 033

Categoria Século XX

Centro Cultural e de Congressos de Aveiro — 761 207 034

Museu Arte Nova – Aveiro — 761 207 035

Palace Hotel da Curia — 761 207 036

Categoria Século XXI

Miradouro do Zebro – Siza Vieira — 761 207 037

Museu do Azeite – Bobadela — 761 207 038

Parque Tecnológico de Óbidos — 761 207 039

Categoria Turismo

Jardim do Paço Episcopal – Castelo Branco — 761 207 040

Mata do Bussaco — 761 207 041

Vale do Côa — 761 207 042

As eliminatórias regionais prolongam-se até 29 de agosto, culminando com o apuramento dos patrimónios que irão disputar a Fase Nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal.

A lista completa dos patrimónios concorrentes, organizada por região e categoria, está disponível em 7Maravilhas.pt.

A votação pública pode ser efetuada por telefone ou através da app TVI Pass, com um custo de 1 euro + IVA por voto (Serviço TVI / MEO / 7 Maravilhas).

Toda a dinâmica do concurso pode ser acompanhada diariamente nas redes sociais das 7 Maravilhas de Portugal, no Instagram, Facebook e YouTube. Esta edição das Novas 7 Maravilhas de Portugal conta com o apoio do Visit Portugal.