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Já são conhecidos os 14 finalistas da Grande Lisboa às 'Novas 7 Maravilhas de Portugal'

Já são conhecidos os 14 finalistas da Grande Lisboa às 'Novas 7 Maravilhas de Portugal' - TVI

Estes são os 14 monumentos da Grande Lisboa que continuam na corrida às Novas 7 Maravilhas

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A Grande Lisboa já conhece os 14 Finalistas Regionais das Novas 7 Maravilhas de Portugal. A decisão foi tomada pelo público no passado sábado, 4 de julho, durante a emissão especial da TVI, em direto do Padrão dos Descobrimentos, onde os 21 patrimónios candidatos disputaram a preferência dos portugueses nas sete categorias do concurso: Castelos, Grandes Obras, História, Religião, Século XX, Século XXI e Turismo.

Entre os patrimónios apurados encontram-se alguns dos mais emblemáticos exemplos do património construído da Grande Lisboa, refletindo a diversidade histórica, arquitetónica, cultural e técnica da região.

Ao longo da emissão, apresentada por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira, milhares de votos determinaram os vencedores de cada categoria e os 14 patrimónios que seguem para a Final Regional, mantendo-se na corrida à eleição das Novas 7 Maravilhas de Portugal.

OS 14 FINALISTAS REGIONAIS DA GRANDE LISBOA

Categoria CASTELOS

  • Castelo de Palmela

  • Castelo de São Jorge

Categoria GRANDES OBRAS

  • Fonte da Alameda

  • Ponte 25 de Abril

Categoria HISTÓRIA

  • Aqueduto das Águas Livres

  • Palácio Nacional de Mafra

Categoria RELIGIÃO

  • Convento de Jesus

  • Sé de Lisboa

Categoria SÉCULO XX

  • Cristo Rei

  • Museu Bordalo Pinheiro

Categoria SÉCULO XXI

  • Escola Superior de Setúbal

  • Estação de Lisboa Oriente

Categoria TURISMO

  • Museu MACAM

  • Tapada de Mafra

A Meia-Final da Grande Lisboa voltou a evidenciar a riqueza e a diversidade do património construído da região, reforçando a missão das Novas 7 Maravilhas de Portugal de promover o seu conhecimento, valorização e preservação.

Para Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal, "Esta meia-final foi mesmo especial, em Lisboa, no coração daquilo que somos como nação, com um desfile de patrimónios de relevância mundial. A participação popular esteve à altura, com a defesa acérrima a que assistimos, demonstrando a enorme ligação entre a população e aquilo que nos representa como nação."

Para Pedro Moreira, presidente do Conselho de Administração da EGEAC, "A preservação e valorização do património são um dos eixos estratégicos da EGEAC – Lisboa Cultura, que continua a investir na reabilitação e modernização dos seus equipamentos culturais, preservando o património e aproximando-o de novos públicos. A presença do Castelo de São Jorge e do Museu Bordalo Pinheiro nas meias-finais das Novas 7 Maravilhas de Portugal reforça este compromisso e valoriza o património histórico e cultural de Lisboa."

Os 14 Finalistas Regionais da Grande Lisboa juntam-se agora aos apurados das restantes regiões e continuam na corrida à eleição das Novas 7 Maravilhas de Portugal, cuja grande final decorrerá a 12 de setembro. As Meias-Finais Regionais decorrem até 11 de julho e todas as fases do concurso são auditadas pela PwC.

A lista completa dos concorrentes, organizada por região e categoria, pode ser consultada no site oficial.

A votação pública pode ser efetuada através da app TVI Pass.

 

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