Já são conhecidos os sete patrimónios que vão representar a Grande Lisboa nas Novas 7 Maravilhas de Portugal

Depois de um exigente processo de seleção e de uma votação que mobilizou milhares de portugueses, já são conhecidos os sete patrimónios que vão representar a Grande Lisboa na etapa nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal®.

A Final Regional da Grande Lisboa realizou-se este sábado, no Passeio da Avenida José Mourinho, em Setúbal, perante milhares de visitantes e com transmissão em direto na TVI. A cerimónia foi apresentada por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira e contou ainda com a presença da embaixadora das Novas 7 Maravilhas de Portugal®, Matilde Reymão.

Estes são os sete patrimónios apurados

Castelos

Castelo de Palmela – Palmela

Grandes Obras

Ponte 25 de Abril – Lisboa

História

Aqueduto das Águas Livres – Lisboa

Religião

Sé de Lisboa – Lisboa

Século XX

Cristo Rei – Almada

Século XXI

Escola Superior de Setúbal – Setúbal

Turismo

Museu MACAM – Lisboa

Final Regional celebrou o património da Grande Lisboa

A Final Regional destacou a riqueza patrimonial da Grande Lisboa através de um programa dedicado à cultura, à música, às tradições e à valorização da identidade da região.

Citado em comunicado, Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal®, sublinhou o significado desta distinção para os patrimónios vencedores.

"Cada candidato hoje apurado conquistou muito mais do que um lugar na Meia-Final Nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal®. Conquistou o reconhecimento dos portugueses e afirmou-se como um símbolo da história, da cultura e da identidade da região de Lisboa. Esta distinção é motivo de orgulho para todos os que preservam e promovem estes patrimónios e um convite para que mais portugueses os descubram, os visitem e os valorizem. Afinal, só protegemos verdadeiramente aquilo que conhecemos e sentimos como nosso."

Também Maria do Carmo Tiago, vice-presidente da Câmara Municipal de Setúbal, destacou a importância da realização do evento para a região.

"Foi uma enorme honra receber em Setúbal esta grande celebração do património nacional. Esta Final Regional evidenciou a diversidade, a autenticidade e o valor cultural da Grande Lisboa, reunindo pessoas de diferentes concelhos em torno da valorização da nossa história e identidade. Além de promover o nosso património junto de visitantes, este evento reforçou o sentimento de pertença da população, dinamizou o território e contribuiu para afirmar Setúbal como um destino de referência no turismo."

Próxima etapa é a Meia-Final Nacional

Os sete patrimónios agora apurados passam a integrar o lote de finalistas nacionais das Novas 7 Maravilhas de Portugal®, juntando-se aos representantes das restantes regiões do país que continuam a ser escolhidos ao longo deste mês.

As eliminatórias regionais decorrem até 29 de agosto, data em que ficará concluído o apuramento dos candidatos que irão disputar a eleição das Novas 7 Maravilhas de Portugal® 2026.

Segundo a organização, todo o processo de votação é auditado pela PwC, garantindo a transparência, o rigor e a credibilidade da iniciativa. A edição de 2026 das Novas 7 Maravilhas de Portugal® conta com o apoio do Visit Portugal.